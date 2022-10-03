أستاذ اقتصاد: التفوق العلمي حدّ من تأثر الدول المتقدمة بالتغيرات المناخية

قالت الدكتورة منال محمود خيري أستاذ مناهج واستراتيجيات الاقتصاد بجامعة حلوان، وعضو اللجنة العلمية والإعلامية لمؤتمر «واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية» المقرر عقده بجامعة حلوان على مدار 3 أيام، إن مصر اتخذت خطوات واسعة في ملف الإصلاح الاقتصادي والتحول الأخضر، لافتة إلى دور العلم ومجالات ريادة الأعمال وتطوير التعليم في تعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة.

التفوق العلمي للدول المتقدمة قلل من تأثرها بالتغيرات المناخية

وأضافت «خيري» في حوار ببرنامج «مصر جميلة» على شاشة القناة الثانية المصرية، أن العلم هو الطريق لاستخدام الطاقة المتجددة كطاقة الشمس والرياح، حيث إن استيراد تكنولوجيا استخدامها مكلفة وضاغطة على موازنة الدولة، وهو ما يدفع البحث العلمي للبحث عن حلول محلية، منوهة بأن التفوق العلمي للدول المتقدمة قلل من تأثرها بالتغيرات المناخية، بعكس الدول النامية التي تأثرت سلبيًا بصورة كبيرة.

الجامعات الأهلية وضعت مصر على طريق التميز العلمي

وأوضحت أستاذ مناهج واستراتيجيات الاقتصاد بجامعة حلوان أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بملف العلم والتعليم، وهو ما انعكس على تطوير البرامج الجامعية، واستحداث الجامعات الأهلية القائمة على البرامج الحديثة التي تخدم سوق العمل، إضافة إلى اهتمامها بريادة الأعمال كونها المشروعات المختصة بالإبداع والابتكار، وكذلك حاضنات الأعمال المعنية بتمويل الأفكار الإبداعية.

إرشادات بسيطة للمواطنين للحفاظ على البيئة

وكشفت «خيري» عن دور الإعلام الهام في نشر الوعي البيئي بين المواطنين، إضافة إلى النزول إلى كل المناطق ونشر البرامج التوعوية، مؤكدة ضرورة إتباع المواطنين بعض النصائح الهامة للحفاظ على البيئة منها إغلاق الإضاءة غير الضرورية، أو عند الانصراف من المكان، وعدم ترك شاحن الموبايل بعد الانتهاء من الشحن في فيشة الكهرباء، وإبقاء درجة حرارة التكييف ما بين 24 و25 درجة، إضافة للتأكد من العزل الجيد لمواسير التكييف، واستبدال وسائل الانتقال الضارة للبيئة بأخرى صديقة للبيئة كالدرجات، والاتجاه إلى النقل الجماعي.