أوكرانيا تسقط طائرتين دون طيار فوق ميكولايف وأوديسا

أعلنت أوكرانيا أنّ الوضع في«بوه» الجنوبية لا يزال الوضع معقدًا وديناميكيًا، وأشارت قيادة العمليات الأوكرانية الجنوبية على فيس بوك، إلى إسقاط طائرتين دون طيار من طراز «أورلان 10» فوق منطقتي ميكولايف وأوديسا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

تدمير 3 مستودعات ذخيرة روسية في «خيرسون» و«بريسلاف»

وذكرت قيادة العمليات الجنوبية، أنّ 83 جنديًا روسيًا قتلوا، كما دمرت القوات الأوكرانية 4 دبابات و4 مدافع هاوتزر من طراز «ماستا بي» وقذيفتي هاون عيار 120 ملم و7 عربات مدرعة، و3 مستودعات ذخيرة روسية في مقاطعتي «خيرسون» و«بريسلاف» ومركز قيادة في منطقة «كاخوفكا».

وشنّت الطائرات الحربية الأوكرانية، 10 غارات على مناطق تمركز القوات الروسية والأسلحة والمعدات وأنظمة الدفاع الجوي في «بريسلاف» و«باشتانكا» بمنطقة «ميكولايف» جنوبي أوكرانيا، بينما نفذت الطائرات الحربية الروسية، 4 غارات على مواقع أوكرانية.

من جانبها، استدعت السلطات البيلاروسية سفير أوكرانيا في مينسك، إيجور كيزيم، إلى الخارجية البيلاروسية، لتسليمه مذكرة مع بيان بشأن خطط اوكرانيا لضرب أراضي بيلاروس.

بدورها، قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، إنّه من الأهمية معرفة أين ثغرات الدفاع، مشيرة إلى أنّ الدفاع الجوي أحد المجالات التي يجب العمل عليها بشكل عاجل.

الدفاع الألمانية تجدد التزام «برلين» بتعزيز الجناح الشرقي لـ«الناتو»

وأوضحت لامبرخت، أثناء زيارة قوات بلادها في ليتوانيا، أنّ حلف شمال الأطلسي الناتو بحاجة إلى العمل على تعزيز دفاعه ضد موسكو، مجددة التزام «برلين» بتعزيز الجناح الشرقي للحلف.

وأشارت الوزيرة الألمانية، إلى أنّ بلادها ستنشئ لواء مشاة مدرع جديد يمكن نشره بسرعة في ليتوانيا، فيما أعلنت السلطات الألمانية، عن المزيد من عمليات تسليم الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي «آريس تي» و 100 دبابة من اليونان وسلوفاكيا.

من جانبها، أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن تهديد النووي الروسي واحتمال نهاية العالم، ردود فعل صاخبة بين قراء صحيفة «تليجراف» البريطانية.

بدورها، ألمحت وزارة الخارجية الصينية، إلى أنّ «واشنطن» تقف وراء الهجمات على أنابيب الغاز الروسي «السيل الشمالي 1 و 2»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية. وأعربت قناة ألمانية، عن اعتقادها بأنّ قمة «الاتحاد الأوروبي» بالعاصمة التشيكية «براج»، لم تجلب أي وضوح في حل أزمة الطاقة.