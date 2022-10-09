عميد «سياسة بني سويف»: مشهد الأزمة الروسية الأوكرانية يزداد تعقيدا

قالت الدكتورة نجلاء بكر عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن مشهد الأزمة الروسية الأوكرانية يزداد تعقيدا، وخاصة في ظل الأحداث المتلاحقة، مشيرة إلى أن القرارات ذات الصلة تؤثر على المجتمع الدولي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة cbc، ان روسيا تجري مناقشات ومباحثات وتحقيقات حول انفجار جسر القرم، وخلال 10 ساعات استطاعت تسيير الأمور، لكن السكك الحديدية تأثرت بشدة بسبب هذا الحادث.

وتابعت عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدر البترول للدول الأوروبية بأسعار متزايدة، ما صعب المسألة بين هذه الأطراف، وذلك بالرغم من التعهد الأدبي الذي قطعته واشنطن على نفسها في ظل العقوبات التي تفرضها على قطاع الطاقة الروسي.

أوبك + ترغب في خفض الإنتاج

وأشارت، إلى أن أوبك + التي تتزعمها روسيا والسعودية ترغب في خفض الإنتاج 2 مليون برميل، وهذا أكبر تخفيض منذ أزمة كورونا، ما سيرفع أسعار البترول والنفط، إذ تتعقد المشكلة بشكل أكبر بين أمريكا وأوروبا.

وتابعت أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تتعامل مع قرار أوبك + الذي ينص على خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل، بأن توفر إمدادات بترولية من خلال تحركات معينة.

الولايات المتحدة الأمريكية فوجئت بقرارات أوبك +

وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية فوجئت بقرارات أوبك +، إذ بدأت في اتخاذ بعض الإجراءات المختلفة لكي توفر البترول، حيث أخذت من مخزونها الاستراتيجي».

وتابعت: «كما بدأت تتجه إلى فنزويلا، بحيث تدخل شركات البترول الامريكية هناك لإنتاج البترول مرة أخرى، مقابل ذلك تفرج عن الكثير من الأموال الفنزويلية المجمدة الموجودة في البنوك الأمريكية، وهو ما يؤدي إلى تمويل الكهرباء والأغذية بفنزويلا».

وأوضحت عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف: «الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على خفض الأسعار بأن تضخ كميات كبيرة من البترول من جهات أخرى، وليس من البترول الأمريكي».