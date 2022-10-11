لأول مرة.. مايسترو مصري يقود 13 عرضا أوبراليا في أمريكا

أعلن المايسترو نادر عباسي، تعاقده مع أحد المهرجانات الشهيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يقود بموجب هذا التعاقد، 13 عرضا أوبرالي في 2023، مشيرا إلى أنها المرة الأولى لموسيقار مصري، قيادة العروض من هذا النوع بالولايات المتحدة.

وأوضح «عباسي»، يتعاقد الرئيس والمدير الفني لمهرجان (جليمرجلاس) الشهير بنيويورك Mr روبرت اينسلاي مع المايسترو المصري نادر عباسي، لقيادة 13 عرضا في 2023 لأوبرا لابوهيم، وهي تعتبر من أشهر أوبرات المؤلف الإيطالي بوتشيني.

وأضاف نادر عباسي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: وجرى إرسال برقية من إدارة المهرجان والمدير الفني، بالشكر لقبول عباسي التعاقد مع إدارة المهرجان.

من هو نادر عباسي؟

يشار إلى نادر عباسي، فنان أوبرالي مصري مولود بالقاهرة، في 8 سبتمر 1968، تتلمذ على يدي أساتذة المعهد العالي للموسيقى في معهد الكونسرفتوار وتخرج فيه بدرجة بكالوريوس لآلة الفاجوط في عام 1985، كما حصل أيضا على بكالوريوس في التأليف الموسيقي من المعهد نفسه عام 1986.

أكمل عباسي دراسة الموسيقى وحصل على البكالوريوس في الغناء الأوبرالي من معهد الكونسرفتوار بجنيف في عام 1992، وفي عام 1999 تخرج في الأكاديمية العالمية للتعبير الموسيقي للأوركسترا السيمفونية في في باريس بدرجة دبلوم في قيادة الأوركسترا.

وشارك في أوركسترا القاهرة السيمفونية كعازف أول على آلة الفاجوط، في 1986، ثم في أوركسترا جنيف من عام 1987 وحتى عام 1992.

وفي عام 1989 انضم كعازف لنفس الآلة إلى المجموعة الأوركسترالية لوزان ميشيل كوربو واستمر فيها حتى عام 1995.

قاد «عباسي»، «أوركسترا أوبرا القاهرة» و«أوركسترا السلام في فرنسا»، كما كان قائد الأوركسترا في حفل نقل المومياوات الملكية، من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط. اشتُهر على نطاق واسع بعد ظهوره مع إسعاد يونس في برنامجها التلفزيوني «صاحبة السعادة».