أستاذ تغذية علاجية توضح طرق تحسين امتصاص الحديد لعلاج الأنيميا

قالت الدكتورة منى عبد المطلب أستاذ التغذية العلاجية، إن الأنيميا تنتشر في مصر بصورة كبيرة جدًا ومرعبة خاصة بين الأطفال، كاشفة أن المجتمع لديه مشكلة في الوعي الغذائي، حيث أن مصادر الحديد النباتية بمصر ضعيفة للغاية، ولا يمكن الاعتماد عليها فقط للحفاظ على مستوى الحديد لدى الأطفال، مؤكدة على ضرورة الاعتماد على البروتين الحيواني للحصول على الحديد.

تداخل بين المصادر النباتية والحيوانية للحديد لتحسين امتصاصه

وأضافت عبد المطلب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق ببرنامج هذا الصباح على فضائية extra news، أنه في حالة عدم قدرة لأسرة على توفير احتياجاتها من البروتين الحيواني، فأنه يمكن للأم خلط اللحم المفروم مع الخضروات لزيادة نسبة الحديد الممتص للجسم، كاشفة أن تناول الحديد من المصدرين النباتي والحيواني معًا، يساهم في دخول الحديد الناتج من المصدر النباتي مع الحديد الناتج عن المصدر الحيواني.

الحمضيات تحسن امتصاص الحديد من المصادر النباتية

وكشفت أنه على الرغم من أهمية العسل الأسود والخضروات الداكنة في الحصول على الحديد والعديد من المعادن الأخرى، إلا أن النسبة التي يمتصها الجسم تكون ضعيفة مقارنًا بالحديد الذي يتم امتصاصه من المصدر الحيواني، لافتة إلى وجود بعض المأكولات التي تساعد على امتصاص الحديد النباتي كالحمضيات، بوضع عصير الليمون أو ملعقة من الخل على السلطة.