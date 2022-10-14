الغرفة التجارية بسوهاج تصدر بطاقة خدمات صحية لمنتسبيها.. اعرف الشروط

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، عن بدء تنفيذ بطاقة خصومات للخدمات الطبية لمنتسبي الغرفة من التجار وأسرهم.

صرح خالد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، أن تلك البطاقة الطبية التي توفرها الغرفة التجارية للتجار وأسرهم تشمل تعاقدات مع معظم الأطباء بمحافظة سوهاج وكل المستشفيات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل والصيدليات داخل مدينة سوهاج وكذلك داخل مراكز محافظة سوهاج.

خصم حتى 40% لحاملي البطاقة

وأضاف «أبو الوفا» رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، إلى أن تلك البطاقة ستسهل الاحتياجات الطبية اليومية للتجار وأسرهم وستوفرالعبء المادي حيث تشمل البطاقة خصومات حتى 40% لحامليها.

كيفية استخراج البطاقة

وأوضح «أبو الوفا»، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، أنه لعمل تلك البطاقة الطبية يجب على التأجر أو أي من أفراد أسرته التوجه إلى أحد مقرات الغرفة التجارية بسوهاج وتقديم صورة من العضوية والبطاقات الشخصية لأفراد الأسرة والعضو، وذلك بالمقر الرئيسي بمدينة سوهاج في شارع كورنيش النيل الغربي بجوار مجمع مدارس اللواء نبيل فراج، ومقر الغــرفة التجارية بمركز جرجا الذى يقع بشارع حسين الدربي أعلى الشركة المصرية للصرافة بجوار بنك القاهر، ومقر الغرفة التجارية بمركز طهطا الذي يقع بجوار مكتب الشئون الاجتماعية بشارع موقف بنجا.