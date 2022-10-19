9 معلومات عن أميمة تمام بعد انضمامها لـ«القاهرة الإخبارية».. مذيعة المغامرات

انضمت الإعلامية الكبيرة أميمة تمام، إلى فريق قناة القاهرة الإخبارية، المرتقب انطلاقها في شهر نوفمبر المقبل، بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27، بمدينة شرم الشيخ.

القاهرة الإخبارية تعتمد على كوادر ماسبيرو

بحسب تصريحات أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعتمد قناة القاهرة الإخبارية، في المقام الأول على كوادر ماسبيرو وقطاع الأخبار، باعتبارهما المدرسة المصرية الأصيلة في هذا المجال.

معلومات عن الإعلامية أميمة تمام

تعد أميمة تمام، من أشهر مذيعات قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، وصاحبة رحلة ثرية وخبرة طويلة في مجال الإعلام، ونستعرض أبرز المعلومات عنها بعد انضمامها إلى «القاهرة الإخبارية»:

- احترفت تقديم البرامج الحوارية والسياسية على القناة الأولى والفضائية المصرية، وبرنامج «صباح الخير يا مصر».

- قدمت برنامج «موضوع الساعة»، لمدة 7 سنوات على الهواء مباشرة.

- تنقلت بين المواقع الساخنة بالعالم، حيث تناولت الأحداث بالتحليل من كوسوفو وأفغانستان وإيران وباكستان والأراضي المحتلة واليمن والسودان وجنوب لبنان وغيرها.

- شاركت في تغطية الأحداث بأفغانستان، في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001.

- احترفت تقديم النشرات الإخبارية.

- كتبت العديد من المقالات فى جرائد «أخبار اليوم» و«الأهرام» و«الوطن» وغيرها.

- عملت كذلك لسنوات عديدة كعضو بالمجلس القومي للمرأة.

- شاركت في تقديم نشرة التاسعة في شكلها الجديد بعد التطوير.

- زوجة السياسي الراحل الدكتور أسامة الباز، وابنة العالم اللغوي الدكتور تمام حسان.