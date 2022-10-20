صاحبة مشروع تحويل بقايا الطعام لغاز حيوي: «يصلح للاستخدام في المطابخ»

علّقت إيناس هشام صاحبة فكرة مشروع تحويل بقايا الطعام لغاز حيوي، على فوزها في مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بمشروع تحويل بقايا الطعام إلى غاز وسماد حيوي، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.

فكرة الجهاز

وقالت «هشام» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، إنّ المشروع يعتمد على جهاز مبتكر عبارة عن نظام لا مركزي مغلق يتم التحكم فيه عن بُعد ويسمح بتحويل النفايات العضوية وبقايا الطعام إلى غاز حيوي وسماد من خلال عملية تمثيل بيولوجي بطريقة طبيعية على عكس الوقود أو الغاز الأحفوري.

وأضافت صاحبة فكرة مشروع تحويل بقايا الطعام لغاز حيوي: «مع الوقت والكميات الكبيرة التي ننتجها من المخلفات العضوية وبواقي الأكل التي تتجمع في مكبات معينة ولا يتم معالجتها بسبب عدم وجود مؤسسات أو شركات تعالجها خصيصا، لدينا شركات تقوم بإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والكارتون، لكن المخلفات العضوية تتكدس في أماكن معينة وهو ما يسبب أزمة بيئية».

أهمية الوعي

وتابعت: «البشر موجودون على الكوكب منذ آلاف السنين، ودائما الإنسان لديه مخلفات عضوية على مستوى بواقي الطعام بكميات، وهذا الأمر له علاقة بالوعي، بحيث نستخدم هذه المخلفات ونقوم بمعالجتها، والجهاز يعمل من خلال التحفيز بعوامل مختلفة ومتنوعة وجزء منها تقني، وجزء آخر بيولوجي، حيث نعمل على تسريع العملية، مع العلم أن هذه العملية تحدث على كوكب الأرض منذ آلاف السنوات، والجهاز له أكثر من تصميم، للمصانع الضخمة، والمطاعم التي تستهلك الغاز بكميات كبيرة، والمزارع التي منها ما هو موجود في مناطق نائية، وهناك التصميم الأخير الموجود في المنازل الذي يمكن أن يحل محل أسطوانة الغاز في المطابخ المنزلية، وهو ما يقلل استهلاك فواتير الغاز، وسيضيف منتجا مهما وهو السماد العضوي.