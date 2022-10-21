أهالي سيناء يجهزون «الهرابات» لتخزين مياه الأمطار.. تكفي لمدة عام

بدأ أهالي سيناء من أبناء البادية تنظيف وتجهيز الهرابات لعملية تعبئتها بمياه الأمطار التي تتساقط بداية من شهر أكتوبر الحالي على مدن وقرى المحافظة.

قال محمد أبو سويلم أحد أبناء البادية جنوب الشيخ زويد لـ«الوطن» إن أهالي سيناء يبدأون عملية تنظيف وتجهيز الهرابات والتي تكفيهم من العام للعام، من حيث الشراب والطهي والاستخدام اليومي الضروري، وذلك بديلا صحيا لمياه الآبار.

لا يخلو بيت في القرى من الهرابات

وأضاف محمد أبو عليان من أبناء القبائل أن أهالي البادية لا تخلو بيوتهم من هرابة أو أكثر، لأن الهرابات بالنسبة لهم مخزون استراتيجي من المياه، يعتمدون عليه اعتمادا كليا، ولذا ينتظرون تساقط الأمطار بفارغ الصبر.

موعد امتلاء الهرابات

ويقول سالم سلام من أبناء الشيخ زويد إن موعد امتلاء الهرابات حينما يبلغ الماء الثرى، ومعنى أن يبلغ الماء الثرى هو وصول المياه إلى عمق الأرض ومنطقة البلل، حتى تقابل بلل الأرض الذي خلفه تساقط أمطار العام الماضي، ومعناه الارتواء الكامل للأرض، وعادة يكون عمل الأرض التي تشبعت بالمياه لا يقل عن 1 مترا في الأراضي الرملية وينقص إلى 60 سم في الأراضي الطينية، وغالبية الأراضي رملية.

ما الهرابة التي يتم تخزين مياه الأمطار بها؟

قال عبد السلام أبو مجول أحد أبناء جنوب الشيخ زويد إن الهرابة عبارة عن غرفة أسمنتية كبيرة تشيد تحت الأرض، ولكنها تشيد بطوب ولبنات مخصصة كي تحمي المياه، على أن يتم محارتها من الداخل بعد صبها بالأسمنت المكثف حتى لا يتم تسريب المياه منها، ولها فتحة صغيرة من الأعلى قطرها 40 سم عرض في 40 سم طول أو تزيد قليلا، وذلك بحسب الإمكانيات المادية لكل فرد والتي تتفاوت من شخص لآخر.

وعادة يتم تشييد الهرابة في منطقة منخفضة، حتى يتم جريان سيل المطر إلى داخلها من جميع الجهات، وتكون سهلة عملية تجميع المياه لداخلها، بعد عمل فتحات خاصة لها بشكل مزاريب لدخول المياه إلى داخلها وقت اشتداد المطر.

وقال الدكتور مسعد زايد دكتور الباطنة في مستشفى العريش العام لـ«الوطن»: :«إنني أحد أبناء البادية، وكنا ونحن صغارا حينما يمرض أحدنا أمراض مثل الكلى والضغط، فإنه يشرب من ماء المطر فيشفيه الله، ماء المطر ليس فيه أي إضافات كيماوية، وأيضا من المياه العذبة، علاوة على أنها صالحة للطهي وعمل الشاي والقهوة وباقي المشروبات».