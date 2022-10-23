السيسي: عملنا 250 ألف وحدة سكنية للقضاء على العشوائيات.. إحنا مش ساكتين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية لم تستطع بناء سياق فكري إصلاحي للحالة ولم تكن مؤسساتها عمليا قادرة على تنفيذه حتى لو جرى طرحه والتأكد من سلامته.

وأضاف السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022: "اتقال عشوائيات وضعف التعليم وقلة الموارد، أخطر شيء هو قياس الرضا الشعبي بما يتحصل عليه المواطن مباشرة، وحرص الحاكم على أن يلبي مطالب المواطن مباشرة.. يعني يحط له في جيبه، حتى لو كان ده على حساب مستقبل الوطن وحاضره".

السيسي: عملنا 250 ألف وحدة وفرشناها

وتابع: "اللي قالوا العشوائيات والمناطق الخطرة.. عملنا 250 ألف وحدة واتعملوا واتفرشوا والناس موجودة فيها.. هل إحنا ساكتين؟وأضاف الرئيس السيسي: "ممكن أشيل مليون وحدة وأحط مليون وحدة مكانهم من أجل تحسين حياة الناس.. مش الفكرة توفير الموارد الأساسية.. ممكن الناس تتناقش معايا وتقولي طبائع الناس مش كده.. ولو قلت كده لا أتحرك خطوة للأمام".