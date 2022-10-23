لحاملي المؤهلات الفنية.. خطوات وشروط الالتحاق بسوق العمل في ألمانيا

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج في منشور له عن خطوات يمكن اتباعها للهجرة والعمل في ألمانيا، للحاصلين على المؤهلات الفنية، وذلك في إطار الخدمات التي يتيحها المركز باستمرار للشباب والفتيات، داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ».

امتلاك مهارات اللغة الألمانية والاعتراف المهني

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، منشورا عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تضمن: «ايه اللي ممكن تعمله لو معاك مؤهل متوسط أو فني وعايز تسافر تشتغل في ألمانيا؟ المجال الفني هو من أكتر المجالات المطلوبة في سوق العمل في ألمانيا، كل التخصصات بتبقى ليها شروطها، والطريقة الأحسن إنك تنظم أفكارك بيها هي أنك تكتب في ورقة كل الخطوات بالترتيب».

وتابع المركز عبر المنشور: «عشان نسهل عليك، دول 5 خطوات ممكن تحط نفسك بيهم على أول الطريق في المجال الفني في ألمانيا، لو عايزين تعرفوا تفاصيل أكتر عن خطوات الهجرة لألمانيا لأصحاب المؤهلات المتوسطة والفنية ممكن تحضروا الجلسة التعريفية المركز بينظمها في مقر المركز في مبنى 17، شارع 18، سرايات المعادي».

المجالات المتاحة لسوق العمل بألمانيا منها مجال الرعاية الصحية

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، مقطع فيديو مدته دقيقتين، يشرح خلاله كيفية التقدم لوظائف في ألمانيا لحاملي المؤهلات الفنية، وذلك من خلال امتلاك مهارات اللغة الألمانية، الاعتراف المهني، التقدم على وظيفة في ألمانيا، الحصول على عرض عمل في ألمانيا، الحصول على التأشيرة.

وعرض المركز عبر مقطع الفيديو المجالات المتاحة لسوق العمل بألمانيا، وهى مجال الرعاية الصحية، المجال الهندسي، الزراعة، التجارة، ومجال إطفاء الحرائق، وأشار مقطع الفيديو إلى محتويات الطلب الوظيفي، والتى تتمثل في: «السيرة الذاتية، الخطاب التحفيزي الشخصي، شهادة اللغة الألمانية المعتمدة، الاعتراف المهني».