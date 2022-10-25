مدرس بالجامعة الصينية: السيسي اتخذ قرارات استباقية لدعم الاقتصاد التنافسي

قالت الدكتورة غادة البدوي أستاذ الإدارة بالجامعة المصرية الصينية، إن المؤتمر الاقتصادي 2022 يعد من المؤتمرات الهامة وفي توقيت هام، لافتة إلى أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تمر بتحديات اقتصادية بل العالم أجمع يمر بمثل هذه التحديات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من أزمة في الطاقة وخلخلة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار السلع والخدمات والتضخم، إضافة إلى أن العالم مازال يتعافى من تبعات كوفيد 19، فضلًا عن مرور العالم بالعديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

الرئيس السيسي اتخذ قرارات استباقية جعلت الاقتصاد قوي وتنافسي

وأضافت البدوي في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، أن الرئيس السيسي اتخذ العديد من القرارات الاستباقية لتحظى مصر باقتصاد قوى تنافسي متنوع، لديه القدرة على المرونة، مشيرة إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المرجوة، مشيدة بالدور الذي تقوم به القيادة السياسية للإصلاح والتنمية.

حياة كريمة غيرت حياة 60 مليون مواطن للأفضل

وأشادت أستاذ الإدارة بالجامعة المصرية الصينية بالمبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، لافتة إلى أهمية التصدي للنمو السكاني وإقامة بنية تحتية، والاهتمام بالتعليم والصحة والبحث العلمي والابتكار وتحقيق العدالة والمشاركة بين جميع فئات المجتمع، مشيرة إلى جهود الدولة في تغيير حياة 60 مليون مواطن للأفضل من خلال مبادرة حياة كريمة، التي عملت على تحسين جودة الحياة للمواطنين بالمجالات كافة.