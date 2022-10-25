توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. نشاط الرياح وأمطار على الوجه البحري

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي لها اليوم، توقعات طقس 72 ساعة مقبلة على كل الأنحاء، بداية من غد الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبل، حيث تشهد البلاد عددا من الظواهر، منها سقوط أمطار ونشاط لحركة الرياح.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة ستكون مائلة للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، خلال ساعات النهار، معتدلة على السواحل الشمالية، وحارة على جنوبي سيناء والصعيد، وسيكون الطقس لطيفًا أول الليل، في حين يصبح مائلًا للبرودة في آخره، وذلك على كل مدن الجمهورية.

الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة

وتشهد البلاد يوم الأربعاء تساقط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة أحيانا، وذلك بنسبة 30%، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال ووسط سيناء.

وفي يوم الخميس، تزداد احتمالية سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على السواحل الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، أما يوم الجمعة فتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على البلاد خلال الأيام القادمة كالآتي:

درجات الحرارة الأربعاء 26 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

درجات الحرارة الخميس 27 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 28 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

درجات الحرارة الجمعة 28 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 28 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.