درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 25-10-2022.. العظمى في القاهرة 27

أعلنت خبراء هيئة الأرصاد درجات الحرارة، اليوم، وحالة الطقس على الأنحاء كافة، إذ تستمر التقلبات الجوية، اليوم، وتشهد معظم الأنحاء سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم، يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة على السواحل الشمالية، حارة على جنوبي سيناء والصعيد، وتكون مائلة للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس لطيفًا أول الليل، في حين يصبح مائلًا للبرودة في آخره، وذلك على جميع مدن الجمهورية.

وأكدت الأرصاد زيادة احتمالية سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

درجات الحرارة اليوم

وذكر خبراء الأرصاد، أنّ درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية، جاءت كالتالي:

القاهرة 27- 19.

العاصمة الإدارية 26- 18

6 أكتوبر 27 - 18

بنها 27 - 19

دمنهور 26- 18

كفر الشيخ 26- 18

المنصورة 25 - 19

دمياط 25 - 21

بورسعيد 26 - 21

الإسماعيلية 27 - 18

السويس 27 - 19

الزقازيق 27 - 20

شبين الكوم 27 - 20

طنطا 26 - 18

شلاتين 31 - 23

الإسكندرية 26- 19

العلمين الجديدة 26- 18

وادي النطرون 27 - 19

مطروح 25- 19

السلوم 28 - 17

سيوة 27- 15

العريش 25 - 20

رفح 24 - 19

الطور 29- 22

كاترين 21- 13

رأس سدر 29- 20

نخل 25- 17

طابا 29- 21

نويبع 30- 22.

حلايب 28- 24

شرم الشيخ 30 - 22

الغردقة 30 - 21

مرسى علم 31- 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28- 17

المنيا 29- 16

أسيوط 28- 16

سوهاج 29- 18

قنا 30- 19

الأقصر 30- 18

أسوان 31- 20

الوادي الجديد 29- 18

أبو سمبل 30- 18

أبو رماد 31 - 24

رأس حدربة 30 - 23