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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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خبير اقتصادي: تشكيل مجلس الأمناء أولى آليات تطبيق توصيات المؤتمر الاقتصاي

كتب:

هاجر عمر
11:41 ص | الخميس 27 أكتوبر 2022
المؤتمر الاقتصادي

المؤتمر الاقتصادي

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إنّ المواطنين شاهدوا المؤتمر بفخر واعتزاز، كونه على أرض مصر ولصالح اقتصاد مصر، ويضم رجال فكر واقتصاديين مصريين، إضافة إلى رجال الحكومة ورجال الاعمال، مشيرًا إلى أنّ المؤتمر الاقتصادي 2022، أبرز تطور العلاقة بين مجتمع الأعمال ورجال الحكومة، إذ تمكّنوا من خلاله وضع آلية لصالح الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة.

كثافة الحضور بالمؤتمر الاقتصادي

وأضاف الشافعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين طبانة وأمل صالح، ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أنّ المؤتمر ضم ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص هو أول خطوة لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي، مشيرًا إلى أنّ هذا الزخم في حضور المؤتمر على مدار 3 أيام انعقاده أعطى له قوة، ووضع خطوط عريضة نحو التنفيذ، وأنّ تشكيل مجلس الأمناء أولى آليات تنفيذ توصيات المؤتمر.

الرئيس السيسي وجه بالتنفيذ الفوري لتوصيات المؤتمر

ونوّه الخبير الاقتصادي بكلمة الرئيس السيسي الواضحة، التي أشار فيها إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من تشريعات أو ما تحتاجه هذه التوصيات من آليات للتنفيد؛ للعمل فورًا على تنفيذ كل ما تضمنه توصيات المؤتمر الاقتصادي، فضلًا عن تشكيل مجلس أمناء للمساعدة وحل المشكلات المصاحبة لعملية التنفيذ.

تشكيل مجلس الأمناء سيساعد على تطبيق توصيات المؤتمر الاقتصادي  

وأوضح الشافعي، أنّ تشكيل مجلس أمناء هو أولى آليات تنفيذ توصيات المؤتمر للرجوع إليه حال حدوث أي مشكلة في أثناء تطبيق التوصيات وتنفيذها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أعطاء رئيس مجلس الوزراء اتحاد الصناعات الحلول العاجلة لما يتطلبه القطاع الصناعي؛ لتصبح روشتة نموذجية يحتذى بها في كل الإشكاليات التي تقابل القطاع الصناعي، منوهًا باهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بهذا القطاع الحيوي خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وتباطؤ سلاسل الامداد والتوريد والتي اثرت على العالم اجمع بما فيها مصر.

 

 

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