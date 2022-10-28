«مياه القاهرة» تستطلع آراء المواطنين في الخدمات المقدمة من الشركة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قيام إدارة استطلاع الرأي التابعة لقطاع الإعلام وخدمة العملاء، برئاسة اللواء محمد كلبوش، وفقا لتوجيهات المهندس ممدح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبتعليمات من المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، بتنفيذ حملات استطلاع رأي ميدانية للمواطنين حول الخدمات التي تقدمها الشركة بمناطق المرج والحرفيين بشوارع «مؤسسة الزكاة - الجزيرة - محمد نجيب - الترعة السلطوحية ومتفرعاته - المسبك - الشيخ منصور - جمال عبد الناصر - تقسيم عمر بن الخطاب - قباء 1 وقباء 2».

قياس مدى رضاء العملاء

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس الشركة، أن الشركة حريصة على قياس الرأي العام ورأي المواطنين تجاه الخدمات التي تقدمها الشركة بجميع المناطق التي تخدمها الشركة بمحافظة القاهرة لتحديد مدى رضاء العملاء عن الخدمات المقدمة، وأن هذه الحملات مستمرة طوال العام، ويتم مراعاة التنوع في اختيار المناطق التي يتم تنفيذ استطلاعات الرأي بها.

الحث على ترشيد استهلاك المياه

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة أن الهدف من تنفيذ هذه الاستطلاعات هو التأكيد على جودة الخدمات المقدمة ومتابعة التزام كافة منظومات العمل التابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة، ونشر الوعي المائي والحث على ترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين.

تحقيق أعلى مستويات الأداء

فيما استقبلت الشركة وفداً من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، يترأسه رئيس القطاع التجاري وخدمة العملاء، وتم إطلاعهم على كافة النظم والآليات التي يتم استخدامها في إدارة الشكاوى والطلبات الواردة من العملاء عبر الخط الساخن 125، بالإضافة للنظم المستخدمة في إدارة وتشغيل العمالة لتحقيق أعلى مستويات الأداء.

زيارة مركز خدمة العملاء بالزيتون

وتضمنت الجولة زيارة مركز خدمة العملاء بالزيتون والمركز الإلكتروني المميكن لخدمات العملاء، والذي يقدم خدمات «تركيب عداد - حبس مياه - فتح مياه - سداد فواتير»، ويعمل على مدار 24 ساعة، ويخدم كافة الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي دون تدخل أي عنصر بشري.