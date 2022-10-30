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طلاب يبتكرون نظاما لمواجهة تسريب المياه والغاز بـ«أبلكيشن»: مش مكلف

كتب:

هاجر عمر
12:35 م | الأحد 30 أكتوبر 2022
عمر منصور يبتكر نظامًا ذكيًا لمواجهة تسريب المياه والغاز

عمر منصور يبتكر نظامًا ذكيًا لمواجهة تسريب المياه والغاز

ابتكر فريق من الطلاب المصريين نظامًا ذكيًا لمواجهة تسرب الغاز والمياه، وقال عمر منصور طالب في الثانوية العامة وعضو بالفريق الفائز بالمركز الأول بمسابقة «Egypt Iot & Al challenge»، إنّه من الجيد استغلال الطلاب لأوقات فراغهم في التعرف على التكنولوجيا الحديثة، للتعبير عن أفكارهم وابتكاراتهم من خلالها، موضحًا أن بعضها يقدم إفادة للمجتمع وللاقتصاد.  

المشروع ضمن «إنترنت الأشياء»

وأضاف «عمر» في حوار ببرنامج «تكنو نايل» على فضائية «النيل للأخبار» أن المشروع يأتي ضمن «إنترنت الأشياء»، وهو عبارة عن «سيستم» يتم تشغيله بأي كيان مثل المباني والمنشآت، ويستخدم أنابيب غاز أو سائل آخر، للكشف عن حدوث أي تسريب وتحديد مكانه، لافتًا إلى أهمية الابتكار للمصانع التي تستخدم غازات أو سوائل خطيرة.  

تسرب الغاز والمياه وحساب معدلات الاستهلاك

وأشار «عمر» إلى أن «السيستم» يمكن تشغيله بالمنشآت كنظام وقائي، وفصله تلقائيًا؛ وهو ما ينتج عنه سهولة وسرعة في عملية الإصلاح، لافتًا إلى ربط هذا النظام بتطبيق «أبليكيشن» على الهاتف المحمول، للتعرف من خلاله على معدلات استهلاك المياه والغاز.

سهولة الاستخدام وانخفاض التكلفة

وأوضح «عمر» أن الابتكار بسيط وسهل الاستخدام بالمنازل والمنشآت، كونه تطبيق «أبليكيشن» على الموبايل، والتعامل معه بعد وضع النظام أثناء تركيب أنابيب المياه والغاز أو أنابيب أنظمة التبريد، مشيرًا إلى أن تكلفة الابتكار يعتمد على مساحة المكان، وهو غير مكلف وفي متناول الأفراد، ويبحث الفريق القائم على الاختراع عن هيئات تتبنى المشروع لطرحه بالأسواق قريبًا.

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