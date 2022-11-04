شركات المياه تطالب المشتركين بشحن كارت العداد تجنبا لانقطاع الخدمة

طالبت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات جميع المشتركين بشحن كارت العداد مسبق الدفع بأي مبلغ بحد أدني عشرة جنيهات لتحديث البيانات.

شحن الكارت بأي مبلغ

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على «أصحاب العدادات الكارت»، مسبقة الدفع بالتوجه لأي مصدر من مصادر الشحن خلال يومي الجمعة والسبت الموافقين 4 و5 من شهر نوفمبر الجاري 2022 لشحن الكارت بأي مبلغ بحد أدنى عشرة جنيهات لتحديث البيانات.

التوجه لأقرب فرع من فروع شركة مياه الشرب

ونوه القطاع التجاري بمراكز شحن العدادات مسبقة الدفع بشركه مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية على أصحاب العدادات مسبقة الدفع بالتوجه لأقرب فرع من فروع شركة مياه الشرب سواء المراكز الثابتة أو ماكينات الدفع الإلكتروني لتحديث البيانات عن طريق الشحن حتى يتثنى تحديث الخدمة تجنبا لانقطاع الخدمة.

وضع الكارت بالمكان المخصص بالعداد والضغط على الزر الأحمر قبل التوجه للشحن

وقال القطاع التجاري بمراكز شحن العدادات مسبقة الدفع بشركة مياه المنوفية إنه سيتم العمل بجميع مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع بشركة مياه الشرب غدا السبت مطالبة المشتركين بوضع الكارت في المكان المخصص بالعداد والضغط على الزر الأحمر قبل التوجه للشحن لافتا إلى أن أي عميل يمكنه بعد وضع الكارت بالعداد لمدة لا تزيد عن 12 ساعة التوجه لأقرب فرع من فروع الشركة.