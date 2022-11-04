قطع المياه في 3 محافظات بالقاهرة والصعيد.. اعرف الأسباب

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان وبني سويف والقاهرة، قطع المياه عن عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها بسبب عمليات الإحلال والتجديد أو للقيام بأعمال التطهير.

القيام بأعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمركز ومدينه أسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انقطاع المياه عن منطقة الطيبات بالكرور اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم غدا السبت، لافتا إلى أن سبب الانقطاع للقيام بأعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمركز ومدينه أسوان.

انقطاع المياه للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه أشمنت بمركز ناصر

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن انقطاع المياه عن مدينة ومركز ناصر وضعف المياه عن قريتي بلفيا وأبشنا بمركز بني سويف لمدة 12ساعة تبداً من الساعة الثامنة صباح يوم غدا السبت وحتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم لافتا إلى أن سبب انقطاع المياه وجود أعمال تطهير بمحطة مياه أشمنت بمركز ناصر وتوقفها.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر منشور علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن انقطاع المياه عن مناطق «شارع سوهاج ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية – ميدان السبع عمارات ومتفرعاته» اعتبارا من يوم غدا السبت، بدء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات للقيام بأعمال إحلال وتجديد خط قطر 600 مم بشارع أسوان.

تدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة

وطالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة لافتا إلى قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.