حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 8-11-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد يعتز بنفسه وكبريائه، ويجد صعوبة في الاعتذار أو تقبل النقد، فهو معروف بالعناد مما يجعل الكثيرين يخشون التعامل معه، ومع ذلك فهو يمتلك القدرة على التحاور بشكل أكثر من جيد، كما انه يمتلك ذكاء يجعله قادر على إخفاء عيوبه.

ولأصحاب برج الأسد محبي معرفة التغيرات التي تطرأ على الخرائط الفلكية بشكل يومي، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستويين المهني والعملي لمواليد برج الأسد، خسوف القمر معاكس وعليك أن تضاعف جهودك واعتمد على ما لديك من قيم ومبادئ قيّمة لتجعل المحيطين بك يحترمون آرائك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» فينوس والشمس معاكسان وعليك أن تتجنب التعامل بعدوانية كي لا تخسر علاقتك بمن حولك.

مشاهير برج الأسد

من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، أحمد صلاح السعدني، المطرب رامي عياش، تامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، جينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.