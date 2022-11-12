تعيينات شركة الصرف الصحي.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة وروابط التقديم

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حاجتها لشغل بعض الوظائف، في هندسة الكهرباء، والميكانيكا، وفنيين وعمال حرفيين في جميع التخصصات، للتعيين بعقود عمل.

10 شروط واجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف 2022

وحددت الشركة عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 10 شروط واجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، وفقاً للشروط التالية:

- لا يزيد سن المتقدم للوظائف المذكورة عن 30 عامًا وقت تاريخ نشر الإعلان.

- يشترط في المتقدم أن يكون ادي الخدمة العسكرية أو معفى منها.

- أن يكون المتقدم لوظيفة عامل من الحاصلين علي شهادة «محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية، وسيجري استبعاد أي مؤهل أعلى من المطلوب.

- أن يكون المتقدم لوظيفة فني من الحاصلين علي مؤهل «معهد فني صناعي أو دبلوم المدارس الفنية الصناعية» ولديه شهادة قياس المهارة وكارنيه مزاولة المهنة.

- أن يكون المتقدم لوظيفة مهندس من الحاصلين علي مؤهل «بكالوريوس هندسة»، ومقيد بالنقابة.

- يشترط في كافة المتقدمين أن يقبلوا العمل بنظام الورادي وفي الأماكن النائية.

– أن يكون من قاطني محافظة الإسكندرية بمناطق «برج العرب - العامرية»

- يلتزم جميع المتقدمين بتقديم شهادة من الجهات الرسمية تؤكد عدم تعاطي المخدرات عند قبولهم العمل.

- يجب أن يجتاز الاختبارات التي تحددها الشركة «التحريري – العملي»

- تقدم الطلبات علي الموقع الإلكتروني www.asdcoeg.com لشركة حتي يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري 2022 ولن يلتفت الي الطلبات التي سوف تقدم بأي طريقة أخري.

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف 2022

وأعلنت عن 6 مستندات مطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف وهي كالتالي:

– أصل شهادة الميلاد وصورة منها

- أصل شهادة الخدمة العسكرية وصورة منها

- أصل شهادة المؤهل وصورة منه

- أصل كارنيه النقابة وصورة منه بالنسبة للمتقدم لوظيفة مهندس

- أصل شهادة قياس المهارة وكارنيه مزاولة المهنة وصور منهم بالنسبة للمتقدم لوظيفة فني.

- بطاقة الرقم القومي وصورة منها

روابط التقديم لوظائف 2022

وكشفت عن روابط تمكن المتقدمين لشغل الوظائف التقديم من خلالها كالاتي

** للتقديم في وظائف الهندسة من هنا.

** للتقديم في وظائف الفنيين من هنا.