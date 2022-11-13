«الأرصاد»: استمرار الأجواء الخريفية مع فرص لسقوط أمطار غير مؤثرة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم استمرار الأجواء الخريفية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترات النهار، والعظمى سترتفع وتصل إلى 29 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «نتأثر بامتداد نخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، لكن إحساسنا بالطقس سيكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وسواحلنا الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد خلال فترات النهار».

الطقس في فترة الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية: «خلال فترات الليل، سنبدأ نشعر بالانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، والأجواء أصبحت مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة، والصغرى ستصل إلى 16 درجة مئوية خلال فترة الليل على القاهرة الكبرى، مع وجود المنخفض الجوي وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وسيشهد اليوم فرصا لسقوط الأمطار وبدأت بالفعل على الضبعة والإسكندرية، وهي أمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة على شمال الوجه البحري وسواحلنا الشمالية الغربية، مثل مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية».

الأمطار خفيفة وممتدة للسواحل الشمالية الشرقية

وأكّدت أنَّ الأمطار ستمتد خفيفة إلى السواحل الشمالية الشرقية وصحراء مطروح وبعض المناطق من أقصى جنوب البلاد مثل حلايب وشلاتين، مشددةً على أنَّ الأمطار الخفيفة لن تكون مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية، كما سنشعر بنشاط للرياح سيساعدنا خلال فترات المساء على انخفاض درجات الحرارة.