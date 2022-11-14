تفاصيل مشروع كاميرات مراقبة في شوارع قنا للحد من انتشار الجريمة

خطوات جادة اتخذتها محافظة قنا، في مشروع تعميم كاميرات المراقبة في شوارع وميادين مدينة قنا، ضمن عمليات تطوير المنظومة الأمنية في المحافظة، لتشديد الرقابة الأمنية وحفظ حياة المواطنين، وبهدف الحوكمة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث وضبط الحركة المرورية.

تفاصيل مشروع مراقبة شوارع وميادين مدينة قنا

مشروع نظام مراقبة شوارع وميادين قنا بالكاميرات، يلقى دعما كبيرا من البنوك في المحافظة، لمساعد محافظة على بسط الأمن والأمان في المدينة وحل عدد كبير من المشكلات.

- المشروع ضمن تطوير المنظومة الأمنية لمراقبة شوارع وميادين المحافظة.

- يشارك في المنظومة نحو 13 بنكا في محافظة قنا وهي «بنك مصر، والبنك الأهلي، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بنك التنمية الصناعية، بنك ناصر الاجتماعي، بنك أبو ظبي الإسلامي، بنك أبو ظبي التجاري، بنك كريدى أجريكول، بنك العقارى، بنك QNB، بنك CIB، بنك قناة السويس، البنك الزراعي المصري».

- العمل على وجود كاميرات مراقبة تغطي جميع شوارع وميادين مدينة قنا الرئيسية.

- الهدف منها الحوكمة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث وضبط الحركة المرورية.

- نظام المراقبة يعمل على تأمين الشوارع والمنشآت بمنظومة كاميرات متطورة يساعد على ربط المحافظة مع بعضها.

- توظيف التقنية الحديثة في شؤون حياة المواطنين العامة برفع مستوى الأمن والحد من انتشار الجريمة.

- منظومة الكاميرات تساهم في توفير الوقت والجهد على الجهات الأمنية، عبر كشف ملابسات حوادث عدة مثل الاعتداءات والسرقات وغيرها، فضلا عن حفظ الحقوق والممتلكات.