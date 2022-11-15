مواعيد وأماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة المناطق النائية بالشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عبر منشور على صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مواعيد سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين لمدة أسبوع خلال الفترة من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل من الساعة 8 صباحا وحتى الثانيه عصرا ضمن خطة الشركة لتقديم الخدمات للمواطنين بالمراكز والمدن والقري الواقعة بنطاق عملها.

أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات التابعة للشركة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات كالآتي

** موعد تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع المركز بقرية كفر «يوسف سلامة» يوم الأحد وبقرية بهنباي من الاثنين إلى الخميس.

**موعد تواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق مركز ديرب نجم بقرية كفر الجنيدي يومي الأحد والاثنين وقرية الشراقوة يوم الثلاثاء وبقرية صفط زريق يومي الأربعاء والخميس.

** موعد تواجد سيارة خدمة عملاء المتنقلة بنطاق شمال المحافظة، بمركز الحسينية بقرية سماكين الغرب من يوم السبت إلى الخميس.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمناطق البعيدة والنائية

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية إلى أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، لافتا إلى أنها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل "التعاقد على ادخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوى".