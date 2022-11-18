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وزير الصحة يبحث مع ممثلي جامعة «نورث وسترن» الأمريكية تدريب أطباء الأورام

الاجتماع مع وفد جامعة نورث وسترن الامريكية

كتب:

محمد عيسى
11:15 ص | الجمعة 18 نوفمبر 2022
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع وفد من جامعة نورث وسترن الأمريكية، يضم الدكتور ويليام جراديشار رئيس قسم الأورام بكلية الطب، وجيسيكا موريسي الرئيس التنفيذي للتنمية العالمية والمدير الإداري للعلاقات الدولية بالجامعة، وذلك لبحث سبل التعاون في إطلاق دبلومة تعليمية للأطباء في تخصص الأورام.

الدبلومة تسهم في رفع كفاءة الاطباء 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، أكد أن هذه الدبلومة تساهم بدورً أساسي برفع كفاءة الفرق الطبية، حيث تُعد الأولى من نوعها في أفريقيا والشرق الأوسط، وتتضمن أكثر من 100 محاضرة يُلقيها خبراء متميزين من مستشفى نورث وسترن، في تخصصات «الأشعة، التحاليل المعملية، الجراحة، علاج الأورام، العلاج الإشعاعي»، موضحًا أن هذه الدورات التدريبية تعقد 3 مرات سنويًا، وذلك لمدة 3 سنوات.

تطوير مهارات الطواقم الطبية 

وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول بحث تطوير مهارات الطواقم الطبية بمستشفيات وزارة الصحة في مجال صحة المرأة، وعلاج الأورام، بما يساهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية، وضمان حصول المرضى على أفضل خدمة طبية.

وتابع «عبدالغفار»، أن الجانبين ناقشا تقديم دورات تعليمية افتراضية وتفاعلية عبر المنصة الإلكترونية للتعليم الطبي بوزارة الصحة والسكان، منوها إلى أن الوزير أكد أهمية تحديث برامج الدورات التعليمية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الجانبين ناقشا التعاون في تدريب فرق التمريض، لاكتساب مهارات علمية وعملية، ورفع كفاءة الفرق الطبية من العاملين بالقطاع الصحي، في إطار الارتقاء بالمنظومة.

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بقلم محمد عيسى

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