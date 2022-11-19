طلاب «آثار أسوان» يقومون بأعمال ترميم وصيانة جداريات «وفيق المنذر»

قال الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، إنه في إطار التعاون المثمر والبناء بين جامعة أسوان والمحافظة للمشاركة في ترجمة المشروع القومي الرؤية البصرية على أرض المحافظة، قام طلاب كلية الآثار بصحبة معيدين من الكلية وعدد من الهيئة المعاونة، بأعمال الترميم والصيانة الدورية للجداريات الخاصة بالفنان وفيق المنذر، والواقعة بالقرب من مكتب بريد أسوان بكورنيش النيل، للمساهمة في رفع كفاءة تلك الجداريات لمعالجة تأثرها بالعوامل الجوية وللحفاظ على تراث المدينة وهويتها البصرية، حيث أن الجامعة والمحافظة يمثلان وجهان لعملة واحدة.

طلاب كلية الآثار في أسوان

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مشاركة طلاب كلية الآثار في أعمال الترميم والصيانة الدورية للجداريات تأتي ضمن الأنشطة الطلابية خلال العام الجامعي، والعمل على تعزيز الجانب التطوعي لدى الطلاب.

وتمت أعمال الترميم تحت إشراف الدكتورة ثناء أبوطالب، عميد الكلية الآثار بجامعة أسوان، والتي أوضحت بأنه هناك تعاون بين الكلية ومحافظة أسوان تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، وذلك من المشاركة الفعالة في تعظيم دور الكلية في الحفاظ على التراث وتنمية المجتمع والبيئة المحيطة بمدينة أسوان.

كما شارك في الإشراف على أعمال تلك الصيانة الدكتور أحمد فرمان، أستاذ الآثار المصرية المساعد بالكلية، ومستشار محافظة أسوان لشئون السياحة والهوية البصرية، والدكتورة منى السيد، مدرس قسم الترميم بالكلية.

الفنان التشكيلي وفيق المنذر

ويعد الفنان التشكيلي المصري وفيق المنذر أحد أهم فناني الحركة التشكيلية المصرية في فن الجرانيوليت، بل هو رائد فن الجرانيوليت الأول على الإطلاق.