انطلاق المرحلة الثانية من قوافل «ستر وعافية» بالجيزة لدعم الأسر الأولى بالرعاية

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لمساندة ودعم الحالات الانسانية بنطاق المحافظة.

دعم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين

وأشار اللواء أحمد راشد في تصريحات صحفية على هامش تنظيم العديد من القوافل الطبية العلاجية الشاملة بالقرى والمناطق النائية، إن هناك جهود كبيرة لدعم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات المجتمعية.

عمليات جراحات العيون لمن تم توقيع الكشف عليه

وتابع المحافظ تنفيذ المرحلة الثانية من مراحل خدمات قافلة ستر وعافية 3 لخدمة أهالي قرية البليدية بمركز العياط والقرى المجاورة بإجراء عمليات جراحات العيون لمن تم توقيع الكشف عليه في المرحلة الأولى من القافلة، وتم تشخيص احتياجاتهم لإجراء العمليات الجراحية.

مستشفى ميدانى متنقل فى مجال العيون

ومن جانبه قال هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، إن التحالف انتهى من تنفيذ المرحلة الأولى من قوافل ستر وعافية 3، بإجراء الكشف الطبى على جميع من رغب من الأهالي فى مجال الحد من الإصابة بالعمى من خلال مستشفى ميدانى متنقل فى مجال العيون ضمن مبادرة «عنيك فى عنينا».

وشملت المرحلة الأولى توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج للنظارات الطبية، والعمليات الجراحية وجرى الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة وتشمل توزيع النظارات الطبية على من تم توقيع الكشف عليه وثبت احتياجه للنظارة وقيامه بعمل المقاس الطبي واختياره بنفسه لنوع النظارة ولونها.

جراحات العيون بالمجان تماما

واشار عبدالفتاح إلى أن المرحلة الثانية، شملت إجراء عمليات جراحات عيون مختلفة منها إزالة مياه بيضاء وظفرة وحول وغيرها من جراحات العيون بالمجان تماما، وداخل واحدة من أفضل المؤسسات المتخصصة فى جراحات العيون بالقاهرة

تنمية وتطوير المرأة الريفية

وافتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مركز استدامة لتنمية وتطوير المرأة الريفية الذى انشاته صناع الخير بقرية نزلة الشوبك بالبدرشين، لدعم وتمكين المرأة الريفية من خلال خلق فرص علم غير تقليدية لها بتدريبها على الحرف والمشغولات اليدوية والتراثية ودعم تسويق منتجاتها ومحو أميتها الأبجدية وتعليمها مبادئ التعامل مع الحاسب الآلى وغيرها من الأنشطة الهامة لها.