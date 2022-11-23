«مصر.. ومناهضة العنف ضد المرأة» بملتقى الهناجر الثقافي.. الثلاثاء

يقيم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذي يأتي هذا الشهر تحت عنوان «مصر.. ومناهضة العنف ضد المرأة» في السابعة والنصف من مساء الثلاثاء 29 نوفمبر الجارى بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور .

المشاركون في «مصر.. ومناهضة العنف ضد المرأة»

يتحدث في الملتقى المستشارة القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لشؤون المرأة والطفل وحقوق الإنسان، والدكتورة ثريا البدوي مدير مركز دراسات وبحوث المرأة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والإعلامي الدكتور جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة.

وسميرة لوقا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، والدكتورة رانيا يحيى رئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون وعضو المجلس القومي للمرأة.

وتدير الملتقى الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية، تقدمها فرقة كردان الغنائية بقيادة المايسترو علي المنسي، وفى ختام الملتقى يسمح بمداخلات الجمهور للمناقشة مع السادة المتحدثين.