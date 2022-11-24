«الأرصاد»: أمطار خفيفة متوقعة على القاهرة غدا (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ التقلبات الجوية بدأت منذ أمس، بسقوط أمطار على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر، وحلايب وشلاتين ومرسى علم والقُصير ومناطق من جنوب سيناء، تراوحت شدّتها بين خفيفة إلى متوسطة، ورعدية على مدار فترات اليوم.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة الأخبار في قناة DMC، أنّ الأمطار مستمرة معنا اليوم على مناطق من البحر الأحمر، وتحديدا حلايب وشلاتين، والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، خاصة محافظات «مطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة» تمتد ليلا إلى دمياط وبورسعيد.

أمطار خفيفة في النهار على بعض المناطق اليوم

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بُعد في الهيئة العامة الأرصاد الجوية، أنّ الأمطار تكون خفيفة في فترات النهار، ومع تقدم ساعات النهار ودخول ساعات المساء تزيد شدتها وتكون متوسطة الشدة ورعدية على بعض المناطق الشمالية.

أمطار الغد

وأشارت إلى أنّ غدا الجمعة سيشهد استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري، تكون متوسطة الشدة، وتتجه الأمطار إلى جنوب محافظات الوجه البحري، وتتراوح شدّتها بين خفيفة إلى متوسطة، وهناك أمطار خفيفة متوقعة على القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد وأيضا مدن القناة وشمال ووسط سيناء.