التحفظ على سائق أصاب سيدة وابنها في حادث تصادم أمام مستشفى بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بالتحفظ على سائق بسبب الرعونة في القيادة، والتي تسببت في اصطدامه بربة منزل وابنها وإصاباتهما ونقلهما للمستشفى، وطلبت تحريات المباحث.

وشهدت مدينة شبين القناطر حادث تصادم أسفر عن إصابة ربة منزل وابنها، بعدما صدمتهما سيارة نقل، وتم نقلهما للمستشفى والتحفظ على السيارة وقائدها، وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

بلاغ بتصادم بشبين القناطر

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام مستشفى شبين القناطر، وإصابة ربة منزل وطفلها، وتم إخطار مديرية أمن القليوبية، فانتقلت سيارة الإسعاف وقوة أمنية لمكان الحادث.

وتبين اصابة ربة منزل، 25 عاما، وابنها، عام ونصف، بعدما صدمتهما سيارة نقل أثناء عبورهما الطريق أمام مستشفى شبين القناطر العام.

العقوبة المتوقعة

وحول العقوبة المتوقعة، أوضح المحامي أحمد داود، أن القانون ينص على أن من تسبب خطأ في جرح شخص، أو إيذائه، بإأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين في حال تسبب الحادث في إحداث عاهة مستديمة بالضحية، أو كان المتهم متعاطيا للمخدرات، وتُغلظ العقوبة إلى 5 سنوات في حال ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.