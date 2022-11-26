«الطاقة الذرية»: إعادة توصيل 4 محطات نووية أوكرانية بشبكة الكهرباء الوطنية

قالت «وكالة الطاقة الذرية»، إن المحطات النووية الأوكرانية «ريفني - جنوب أوكرانيا - خملنيتسكي - زابوريجيا»، أعيد توصيلها بشبكة الكهرباء الوطنية، فيما أشار رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إلى إعادة توصيل جميع مرافق البنية التحتية الحيوية تقريبًا في بلاده بشبكة الكهرباء.

شميهال: تغطية حوالي 70% من احتياجات أوكرانيا من الكهرباء

وكان المسؤول الأوكراني، قال في وقت سابق، إنه لا توجد محطة طاقة حرارية واحدة أو محطة طاقة كهرومائية في بلاده لم يتم استهدافها من جانب القوات الروسية، مضيفًا أنه يتم تغطية حوالي 70% من احتياجات البلاد من الكهرباء الآن.

وكان رئيس البلاد، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، أن أكثر من 6 ملايين مشترك، لا يزالون دون كهرباء.

بدوره، قاطعت أوكرانيا، عمل الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لوجود روسيا فيها، وقال نائب حزب «خادم الشعب» بالبرلمان الأوكراني «الرادا» يفهين كرافتشوك، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن وفد بلاده، قاطع العمل في الجمعية حتى تتمكن المنظمة من تشكيل موقفها الخاص تجاه مشاركة الروس فيها.

كما انضم ممثلو ليتوانيا وإستونيا إلى احتجاجات وفد «كييف» بشأن قضية إنهاء عضوية «موسكو» في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وامس الجمعة، فشلت لجنة الجمعية البرلمانية الدائمة للمنظمة، التي انعقدت،أمس الأول الخميس، وتستمر حتى اليوم السبت، اتخاذ قرار بإنهاء عضوية روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بابا الفاتيكان: سيتعين على «كييف» تقديم تنازلات لإنهاء الأزمة

بدوره، قال بابا الفاتيكان، البابا فرنسيسي، إنه يتعين على زعماء أوكرانيا أن يكونوا بعيدي النظر لتحقيق السلام، مضيفا في رسالة مفتوحة إن سيتعين على «كييف» تقديم تنازلات لإنهاء الأزمة، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت المانيا «دويتشه فيله».

وأشاد البابا فرنسيس، بقوة الأوكرانيين في مواجهة الأزمة.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بدأ الآن في ابتزاز الغرب، مضيفة لقناة «روسيا 24» التلفزيونية إن المسؤول الأوكراني، دخل فلكه الخاص.

وأشارت زاخاروفا، إلى أن الدول الغربية، تفهم أن زيلينسكي هو بالفعل خارج عن سيطرتهم الكاملة.

أما بالنسبة لمسألة تعزيز قوة حلف الناتو، فوصلت 4 مقاتلات «يوروفايتر تايفون» تابعة لسلاح الجو الإيطالي، إلى قاعدة «ميخائيل كوجالنيسينو» الرومانية جنوب شرقي البلاد، وقال قيادة القوات الجوية الرومانية، إن حوالي 150 عسكريا، سيقومون على مدار 6 أشهر، جنبا إلى جنب مع الجيش الروماني، على أساس المناوبات، بتنفيذ تدريبات الشرطة الجوية المعززة 2023 تحت قيادة حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأضافت قيادة القوات الجوية الرومانية، أن الدوريات المشتركة تساهم في تطوير قدرات الرد والردع، فيما وصلت 6 طائرات تابعة لسلاح الجو الإسباني «سي إف 18 هورنتس» إلى القاعدة الجوية في بورسيا.

بدورها، أعلنت «أنقرة» إحراز «ستوكهولم» و«هلسنكي»، تقدما نحو انضمام الدولتين، إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ورحبت تركيا والسويد وفنلندا في بيان مشترك، بعد اجتماع في «ستوكهولم»، بتكثيف التعاون وبالتقدم الذي أحرزته الدولتين في إطار احترام المذكّرة الموقعة على هامش قمة الحلف بالعاصمة الإسبانية «مدريد» في يونيو الماضي.

وفي إطار أزمة الطاقة التي تعاني منها الدول الأوروبية على خلفية العقوبات المفروضة ضد «موسكو»، أعلن وزير الصناعة التشيكي يوزيف سيكيلا،، أن وزراء الطاقة الأوروبيون، سيستأنفون المناقشات حول الحد من أسعار الغاز في اجتماع طارئ سينعقد في 13 ديسمبر المقبل.