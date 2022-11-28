مصرع مهندس من البحيرة على الطريق الصحراوي الغربي في قنا

لقي مهندس زراعي مصرعه، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي «نجع حمادي - قنا» بالقرب من قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمالي محافظة قنا.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية المراشدة في الوقف، ما أسفر عن مصرع شخص.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع «بلال مبروك عبد الرحمن»، 24 عامًا، مهندس زراعي، مقيم محافظة الجيزة، إثر انقلاب سيارته على الطريق الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية المراشدة في الوقف.

نقل الجثة للمشرحة

ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.