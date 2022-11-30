برنامج «8 الصبح» يبرز موضوع «الوطن» عن توجيه الرئيس باستعادة الوجه الحضاري للقاهرة والإسكندرية

عرض برنامج «8 الصبح»، الذي تقدّمه الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، المُذاع على قناة «DMC»، الموضوع الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بعنوان «الرئيس السيسي» يوجه باستعادة الوجه الحضاري لأحياء «القاهرة والإسكندرية» ورفع كفاءة الخدمات.. تكليفات رئاسية بمواصلة جهود تطوير التصنيع العسكري والدفاعي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.

150 مليون جنيه تكلفة تطوير ميدان التحرير

وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت، إنَّ هذا الموضوع يرد على الادعاءات التي تقول إنَّ الدولة المصرية تولي اهتمامها بالكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أو أنَّها تولي اهتمامها بـالعاصمة متناسية المحافظات، إذ أنَّ تكلفة تطوير ميدان التحرير فقط تقدر بنحو 150 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنَّ الزائر الآن للقاهرة يرى وجه مصر الحضاري بميدان التحرير بعد تطويره.

توفير 160 خدمة حكومية من خلال منصة «مصر الرقمية»

كما سلط برنامج «8 الصبح» الضوء كذلك على موضوع جريدة «الوطن» الذي جاء بعنوان «مصر الرقمية.. فورية وأونلاين.. الخدمات الحكومية رهن إشارة المواطن»، الذي يتناول سهولة حصول المواطنين على الخدمات الحكومية من المنزل عن طريق توفير 160 خدمة حكومية من خلال منصة مصر الرقمية.