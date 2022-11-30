الأرصاد: طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ بداية فصل الشتاء سيكون 21 ديسمبر المقبل، على الرغم من انخفاض درجات الحرارة بفترات النهار وفترات الليل الذي شعر به المواطنين بالفترة الماضية، إلا أنَّ اليوم سيشهد تأثر البلاد بمرتفع جوي بطبقات الجو العليا سيؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وهو ما يزيد من شعور المواطنين بالدفء خلال فترات النهار، وارتفاع طفيف بدرجات الحراة من درجة إلى درجتين.

العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 24 درجة

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أنَّه من المتوقع ان تكون العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية، وهو ما يزيد من شعور المواطنين بانخفاض درجات الحرارة بالصباح الباكر وأجواء مائلة للبرودة سرعان ما تتغير لأجواء معتدلة تمامًا على أغلب المناطق الشمالية والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد بسطوع اشعة الشمس وتقدم ساعات النهار، وأجواء مائلة للحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

انخفاض درجات الحراة ليلًا

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أنَّ درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض بصورة ملحوظة مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل، خاصة بالساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، لتسجل الصغرى على القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية خلال الصباح الباكر، وتسجل بعض المناطق بشمال الصعيد 10 و11 درجة مئوية، لتكون بذلك الأجواء خلال فترات الليل أجواء مائلة للبرودة على جميع أنحاء الجمهورية.