طقس الإسماعيلية اليوم.. شبورة خفيفة وانخفاض درجات الحرارة

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، تكاثر السحب والغيوم على كافة أنحاء المحافظة بالتزامن مع موجة التقلبات الجوية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الساعات الماضية.

طقس السويس اليوم

وشهدت طرق المحافظة السريعة والصحراوية في الساعات الأولى من صباح اليوم، شبورة خفيفة على الطرق، تلاشت مع ظهور جزئي للشمس قرب الثامنة صباحاً.

وانتشرت سيارات الإسعاف في الساعات الأولى من صباح اليوم على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي ومحور 30 يونيو، وطريق الإسماعيلية السويس، تحسباً لوقوع أي طارئ بالتزامن مع التقلبات الجوية.

وسجلت الإسماعيلية اليوم انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وصلت فيه الإسماعيلية إلى 23 درجة للعظمى و15 درجة للصغرى، بانخفاض 4 درجات عن الأسبوع الماضي.

رفع حالة الطوارئ

ووجه اللواء شريف، بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى في الساعات الأولى من صباح اليوم، بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد.

وقال بيان رسمي للأرصاد الجوية، إن الأجواء حالياً غائمة كليا خلال ساعات النهار على معظم الأنحاء، مع هدوء في سرعات الرياح على كافة الأنحاء وعلى المسطحات المائية.

وأضاف البيان، أن مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوب محافظة البحر الأحمر تتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة وتصبح الأجواء غائمة بشكل عام.