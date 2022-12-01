الفنان كمال أبورية: «المنصورة الجديدة» مشروع طموح يؤكد عظمة مصر

قال الفنان الكبير كمال أبو رية، إن ما شهده اليوم وجموع المصريين والعالم العربي، من افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة المنصورة الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمرًا يدعو للفخر والاعتزاز بالمشروعات الوطنية التي تشهدها الدولة المصرية.

وأضاف كمال أبو رية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن «المنصورة الجديدة» تأتي استكمالًا للمشروعات التنموية الكبيرة، وهو النهج المتبع لدى الرئيس السيسي، ومن ثم يساهم في الحد من مسألة تكدس السكان والقيام بتوزيعهم بشكل آخر، خصوصًا مدن الدلتا التي لا يوجد ظهير صحراوي لها.

مشروع طموح

وأشار إلى أن هذا المشروع الطموح، يحمل كثيرا من الدلالات على قوة مصر وعظمتها، واتجاه الدولة إلى مشروعات تنموية تخدم الوطن والمواطن، أمر يستحق الاهتمام والإشادة بكل ما هو صالح ويخدم البلد.

مدن الجيل الرابع

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد في كلمته اليوم، أنّ مدينة المنصورة الجديدة، تأتي باعتبارها جزءًا من خطة شاملة، نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، لبناء 30 مدينة من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية في الدلتا والصعيد والقناة.