هيئة الانتخابات التونسية تصادق على إجراءات الاقتراع والفرز للانتخابات

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، اليوم الاثنين، على القرارات الخاصة بقواعد وإجراءات عملية الاقتراع والفرز واحتساب النتائج والإعلان عنها للانتخابات التشريعية المقبلة.

بيان صادر لهيئة الانتخابات

وذكرت هيئة الانتخابات - في بيان لها - أن المجلس، برئاسة رئيس فاروق بوعسكر وبمشاركة نائبه ماهر الجديدي وأعضاء المجلس محمد التليلي منصري ومحمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة وبحضور ممثلين عن الجهاز التنفيذي، صادق على تنقيح القرارات الترتيبية المتعلقة بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز واحتساب النتائج والإعلان عنها.