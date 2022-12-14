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الفنان أحمد مجدي يحذر الوسط الفني من شخص ينتحل اسمه: «نصاب»

كتب:

هبة أمين
01:22 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
الفنان أحمد مجدي

الفنان أحمد مجدي

قال الفنان أحمد مجدي، إنه قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد أحد الأشخاص انتحل هويته، ونصب على زملائه  باسمه، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وتأكيده أنه لا يعلم شيئًا عن هذا الشخص الذي يتواصل مع الفنانين ويدّعي كذبًا أنهما نفس الشخص.

وحذّر أحمد مجدي، زملاءه وأصدقاءه من الوسط الفني من التعامل مع هذا الشخص، مضيفًا بقوله: «لا يزال هناك شخصًا ينتحل هويتي، ويتواصل مع الزملاء من الوسط الفني العربي من مختلف المجالات».

حذّر من التعامل معه

واستطرد قائلًا: «هذا الشخص يدعّي بأنه أنا، وبأن لديه مشروعًا فنيًا قيد الإنتاج، يرجى عدم الرد أوالتواصل أو إرسال أي مواد شخصية أوفنية لهذا المحتال، وأرجو عدم الرد أوالتواصل في حال عدم وجود معرفة مسبقة بيننا لدواعي الأمن والاحتياط، حتى يأخذ القانون مجراه مع هذا المدعي».

نجم شاب

يعد أحمد مجدي، من النجوم الشباب الذين لمّعت أسمائهم مؤخرًا، ومن أبرز الأعمال الدرامية التي شارك بها: «قصر النيل، فرصة تانية، الآنسة فرح وأجزاءه الخمسة، مشوار، بالحجم العائلي».

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بقلم هبة أمين