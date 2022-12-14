مد مهلة توفيق الأوضاع للجمعيات الأهلية إلكترونيا حتى أبريل المقبل

قال الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي، إن أمس شهد إطلاق المنظومة الإليكترونية المتكاملة للعمل الأهلي في مصر لأول مرة، في إطار التشريع المنظم الحالي لعمل الجمعيات الأهلية قانون 149 لسنة 2019، والذي صدر وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بمنتدى شباب العالم 2018 لتعديل قانون 70 لسنة 2017، إذ أن القانون السابق لم يلق قبولًا لدى مؤسسات المجتمع المدني المصري، كونه يتضمن بعض المعوقات.

المجتمع المدني شارك في وضع القانون الحالي لأول مرة بمصر

وأضاف عبد الموجود في حوار مع الإعلاميتين أية جمال الدين واسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنه لأول مرة في مصر يكون المجتمع المدني شريك فعال في وضع القانون الحالي قانون 149 لسنة 2019، إذ تم وضع القانون على قواعد الحوكمة والشفافية والعلنية، إضافة إلى قواعد الشراكة بين المجتمع المدني وبين الحكومة المصرية، فأحد مواد القانون نصت على إلزام الجمعيات الأهلية على تسجيل بياناتها على قاعدة البيانات، والتزام وزارة التضامن باعتبارها الجهة الإدارية بإنشاء قاعدة بيانات مسجل عليها كافة بيانات الجمعيات الأهلية.

التسجيل متاح للأفراد والجمعيات بالداخل والخارج

وأوضح مساعد وزيرة التضامن لشئون منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي، أن التسجيل على قاعدة البيانات متاح للأفراد والجمعيات المسجلة التي تحتاج إلى توفيق أوضاع، لافتًا إلى أن الوزارة سبق وأطلقت المرحلة الأولى من المنظومة الإليكترونية في مارس الماضي لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لأول مرة إلكترونيا إذ تم تسجيل أكثر من 33 ألف طلب، وتم توفيق أوضاع أكثر من 29 ألف مؤسسة وجمعية مصرية، وتم تسجيل 52 منظمة أجنبية غير حكومية لتوفيق أوضاعها، مشيرًا إلى امتداد مهلة توفيق الأوضاع حتى 11 أبريل المقبل.