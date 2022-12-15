الحالات الممنوعة من الحصول على التطعيمات.. أستاذ مناعة يوضح

قال الدكتور عبد الجواد هاشم أستاذ المناعة، إن تطعيم شلل الأطفال إجباري من عمر شهرين على أن تكون الجرعة الثانية في عمر 3 أشهر والجرعة الثالثة بعمر 4 أشهر، أي أن الفرق بين الجرعة والأخرى 4 أسابيع، لافتًا إلى تطعيم الأطفال بالتطعيم الثلاثي، وهو البفتريا والتيتانوس والسعال الديكي، وهو ما يتم تكراره في الشهر الثالث، ليحصل الطفل في الشهرين الخامس والسادس على تطعيم الالتهاب الكبدي.

بعض التطعيمات تحتوي جرعتها الواحدة على 23 سلالة من الميكروب

وأضاف هاشم في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج هذا الصباح على فضائية extra news، أن معظم التطعيمات التي يحصل عليها الأطفال في فصل الشتاء كالمكورات الرئوية تتضمن 23 سلالة من الميكروبات، أي أن حقنة التطعيم الواحدة تتضمن 23 سلالة، مشددًا على أن بعض التطعيمات لا يفضل الحصول عليها لما قد تسببه من مشاكل لبعض الحالات، لافتا إلى منع الحامل من تطعيمات الحصبة والحصبة الألمانية.

الحوامل ومرضى نقص المناعة

وحذر أستاذ المناعة، مرضى نقص المناعة أو الذين لديهم تاريخ مرضي من أخذ التطعيمات، مؤكدًا أنه فيما عدا هذه الحالات ليس هناك تعارض بين التطعيمات وبعضها البعض، إذ أن الإنسان في حياته اليومية يتعرض للعديد من الميكروبات طوال الوقت، خاصة وأن كمية الميكروب التي تدخل الجسم عن طريق التطعيمات لا تكفي لحدوث أعراض فهي تكفي فقط لاكتساب المناعة.