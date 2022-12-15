معلومات عن إنعام سالوسة في عيد ميلادها الـ83.. «يا فرحتك يا نعمة»

تحتفل اليوم الفنانة القديرة إنعام سالوسة بعيد ميلادها الـ83، وتعد إحدى أشهر الممثلات اللاتي يحتفي الجمهور بإطلالتهن سواء على شاشة السينما أوالتليفزيون، فعلى مدار مشوارها الفني الذي بدأ في ستينيات القرن الماضي، عاصرت مختلف الأجيال من مبدعي الفن، وحظيت بفرصة الوقوف بجوارهم وترك بصمتها الخاصة.

عيد ميلاد إنعام سالوسة

وفي عيد ميلاد الفنانة إنعام سالوسة، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنها خلال السطور التالية:

- من مواليد دمياط 15 ديسمبر عام 1939.

- درست بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس.

- عشقت التمثيل من خلال عملها بمسرح الجامعة.

- التحقت بعد ذلك بمعهد الفنون المسرحية.

قصة حب جمعتها والمخرج المسرحي سمير العصفوري

- أثناء دراستها تعرفت على المخرج المسرحي سمير العصفوري، وتُوجت قصة حبهما بالزواج بعد تخرجها.

- أثمرت زيجتهما عن إنجاب ابنتيهما المخرجة تغريد العصفوري، وشقيقتها منى.

رصيد فني يزيد على 350 عملا

- شاركت إنعام سالوسة في أكثر من 350 عملا فنيا.

- من أشهر الشخصيات التي قدمتها على شاشة التليفزيون، شخصية نعمة في مسلسل ذئاب الجبل عام 1992 بطولة عبد الله غيث وأحمد عبد العزيز وسماح أنور وحمدي غيث، وعبارتها الشهيرة «يا مُرك يا نعمة».

- من أبرز أدوارها تجسيدها شخصية وصيفة زوجة العمدة سليمان غانم، في مسلسل ليالي الحلمية، بطولة صلاح السعدني، يحيى الفخراني، للكاتب أسامة أنور عكاشة، إخراج إسماعيل عبد الحافظ.

- من أبرز الأعمال الدرامية التي شاركت بها «لا تطفئ الشمس، غوايش، بوابة المتولي، كلام رجالة، ساكن قصادي، السقوط في بئر سبع، امرأة من زمن الحب، عائلة الحاج متولي».

- من أهم الأعمال السينمائية التي شاركت بها «طائر الليل الحزين، الكروان له شفايف، لست شيطانا ولا ملاكا، لك يوم يا بيه، بيت القاصرات، الدنيا على جناح يمامة، الإرهاب والكباب، النوم في العسل، ديك البرابر، المواطن مصري».

- ومع الألفية الجديدة شاركت في أفلام «همام في أمستردام، فيلم ثقافي، عايز حقي، صعيدي رايح جاي، محامي خلع، أبو علي، عسل أسود، إكس لارج، فبراير الأسود، الحرب العالمية التالتة».