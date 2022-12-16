5 معلومات عن مسلسل بابا المجال.. ينافس به مصطفى شعبان في رمضان 2023

انطلق عدد من نجوم الفن، لتصوير أعمالهم الدرامية، استعدادًا لخوض ماراثون مسلسلات رمضان 2023 الذي يهل علينا في شهر مارس المقبل، ومن بين هؤلاء النجوم الفنان مصطفى شعبان، الذي حققت أعماله نجاحًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية.

وبدأ مصطفى شعبان، تصوير مشاهده في مسلسل «بابا المجال»، الذي ينافس به في سباق مسلسلات رمضان 2023، وذلك بعد النجاح الذي حققه العام الماضي من خلال مسلسل دايمًا عامر مع النجمة لبلبة.

«بابا المجال».. دراما شعبية في دراما رمضان

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن مسلسل مصطفى شعبان «بابا المجال»:

- مسلسل بابا المجال تدور أحداثه في إطار دراما شعبية تجمع بين الإثارة والأكشن والرومانسية.

- يشارك مصطفى شعبان البطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم ياسمين رئيس، باسم سمرة، سوسن بدر، رياض الخولي، جومانة مراد، محمد نجاتي، عارفة عبدالرسول، سماء إبراهيم، فرح يوسف، محمود حافظ، محمد رضوان.

التصوير في العجوزة والقلعة

- المسلسل تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد خالد موسى والذي تعاون مع مصطفى شعبان في رمضان 2021 من خلال مسلسل ملوك الجدعنة.

- يجسد مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية رجل أعمال بدأ حياته من الصفر وواجه تحديات كثيرة، حتى أصبح تاجرًا كبيرًا لقطع الغيار، وحسب المثل الدارج يصبح بابا المجال، تأكيدًا على مهاراته وتفوقه في عمله.

- انطلق تصوير المسلسل مع بداية شهر ديسمبر الحالي، داخل أحد مستشفيات العجوزة، بخلاف الحطابة بالقلعة.