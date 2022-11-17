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ميرهان حسين: تعلمت سواقة التوكتوك خلال تصويري مسلسل «حواري بوخارست»

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محمد عزالدين
11:34 م | الخميس 17 نوفمبر 2022
ميرهان حسين

ميرهان حسين

قالت الفنانة ميرهان حسين، إنها تعرضت لموقف صعب خلال جلسات تصوير مسلسل «حوارى بوخارست»، متابعة: «كان هناك طريق وبجانبه سلالم، فخرجت من التصوير متأخرة، فركبت سيارتي وكانت سيارة صغيرة».

سواقة التوكتوك

وأضافت ميرهان حسين، خلال برنامج سهرانين، المذاع على قناة «on»، أن التصوير يأخذ وقتا طويلا للغاية، لأن الناس تظن أن الفنانين يتدلعون، متابعة: «تعلمت سواقة التوك توك خلال تصوير حوارى بوخارست».

وتابعت الفنانة ميرهان حسين: «انتهيت من التصوير بمسلسل بوخارست بعد يوم طويل وكنت تعبانة، فركبت السيارة وأنا أقود السيارة فوجئت أن سيارتى تسقطت من السلالم المتواجدة بجانب الطريق، وحينها نظرت حولى حتى أتأكد إذا ما كان هناك أناس شاهدوا الموقف من عدمه».

أفضل الأغنيات التي تحب سماعها

وأفادت بأنها تحب سماع أغانى المطرب أحمد سعد، كما تحب سماع أغانى علي حميدة لولاكى ومحمد فؤاد، متابعة: «كنت أقضى وقتى في أداء الفوازير مع أصدقائى وليس الغناء، ولم تعد الفوازير موجودة الآن لأن المعروض أصبح كثيرا على وسائل الإعلام فلم يعد هناك وقت لعمل فوازير».

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