أستاذ اقتصاد زراعي: مشروعات الاستصلاح الجديدة تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح

تواصل الدولة جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، بالتوسع في زراعته، من خلال تشجيع الفلاح بتقديم حوافز إضافية أسهمت بدروها في زيادة نسب توريد القمح العام الماضي، لتصل إلى 4.2 مليون طن، إضافة إلى قيام الدولة برفع سعر المحصول إلى 1000 جنيه كسعر استرشادي.

وقال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث سابقًا، إن هناك تغير بمنظومة القمح بمصر، إذ أن هناك توسع في زراعة القمح تزامنًا مع متابعة دؤوبة من القيادة السياسية على محورين رئيسين هما التوسع الأفقي والتوسع الرأسي.

مشروعات كبيرة للاستصلاح الزراعي

وأضاف كمال في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن السعر الاسترشادي للقمح مؤثر، خاصة أن متوسط إنتاجية الفدان قد تصل إلى 24 أردبا في بعض المناطق، وتتراوح بين 18 و22 أردبا في العموم، منوهًا بأن المساحات المزروعة بالقمح كبيرة هذا العام، نتيجة استصلاح الأراضي على نطاق واسع بالمشروعات الجديدة كمشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف استصلاح 2.2 مليون فدان، ومشروع مستقبل مصر الذي يستصلح 1.1 مليون فدان.

المشروعات الجديدة والاكتفاء الذاتي

وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث سابقًا، أنه يتم استصلاح مليون ونصف فدان بمنطقة شمال ووسط سيناء، إضافة إلى استصلاح 540 ألف فدان بمشروع توشكى الخير، وأضاف: «تلك الإضافات هدفها تحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل كبير»، فضلًا عن استصلاح 200 ألف فدان العام الماضي بمشروع توشكى الخير وشرق العوينات.