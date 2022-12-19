اعتماد مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي في بني سويف.. تبدأ 5 يناير

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، جدول مواعيد امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية في ختام الفصل الدراسي الأول من العام 2022 /2023، والتي جاءت بمذكرة مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني وفقاً للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.

مواعيد امتحانات منتصف العام في بني سويف

وبحسب المذكرة التي عرضها محمد عبد التواب وكيل تعليم بني سويف، تقررعقد امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي على مدار 5 أيام في الفترة من 12 إلى 17 يناير 2023، والصف السادس الابتدائي على مدار 4 أيام في الفترة من 5 إلى 11 يناير، والصفوف الأول والثاني والثالث من التعليم المجتمعي في الفترة من 9 إلى 11 يناير ولمدة 3 أيام، والصفوف الرابع والخامس والسادس من نفس المرحلة «التعليم المجتمعي» على مدار 4 أيام وتحديداً في الفترة من 12 إلى 16 يناير المقبل.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية ببني سويف

وتبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية العامة والتي اعتمدها محافظ بني سويف للصف الأول خلال الفترة من 5 إلى 15 يناير 2022، والصف الثاني في الفترة من 9 إلى 16 يناير، فيما تبدأ امتحانات الصف الثالث في الفترة من 18 إلى 25 يناير، في حين تُعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي المهني في الفترة من 9 إلى 12 يناير وعلى مدار 4 أيام، بينما تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني بنفس توقيت نظيره الصف الثالث الإعدادي في الفترة من 18 إلى 25 يناير.

مواعيد امتحانات مدارس الأمل للصم في بني سويف

وفي مرحلة التربية الخاصة «أمل للصم» تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي في الفترة من 12 إلى 15 يناير، في حين تعقد امتحانات الصفوف من السادس حتى الثامن في الفترة من 9 إلى 12 يناير، بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 9 يناير وتختتم يوم 12 من نفس الشهر، والصف الثالث الإعدادي من 18 إلى 25 يناير، فيما تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني بنفس المرحلة في الفترة من 9 إلى 14 يناير.

وفيما يتعلق بمواعيد امتحانات التربية الخاصة «نور للمكفوفين»، تقرر عقد امتحانات الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي في الفترة من 12 إلى 17 يناير، والصفين الأول والثاني الإعدادي في الفترة من 9 إلى 12 يناير، والثالث الإعدادي من 18 إلى 25 يناير، والصفين الأول والثاني الثانوي «مكفوفين» في الفترة من 9 إلى 17 يناير.

مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي في بني سويف

كما تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي العام يوم 14 يناير 2023، وتُختتم يوم 24 من نفس الشهر، وبالتزامن مع امتحانات الصف الثاني الثانوي العام ، والتي تبدأ يوم 15 يناير وتنتهي يوم 25 من نفس الشهر، بينما تعقد امتحانات سنوات النقل للتعليم الفني والتعليم المزدوج في الفترة من 5 إلى 25 يناير 2023.

مواعيد الامتحانات راعت الإجازات الدينية والوطنية

وأوضح وكيل الوزارة، أن هذه المواعيد جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية حيث راعت اللجنة في مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية عيدي الميلاد والغطاس وعيد الشرطة، إضافة إلى إجراء الامتحانات بنظام الفترة الواحدة تحسباً لحدوث أي تغير في حالة الطقس أثناء فصل الشتاء وقصر فترات النهار.