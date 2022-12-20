لمحبي السهر في الشتاء.. برامج تستطيع متابعتها بعد منتصف الليل

يبحث الكثير من المشاهدين عن البرامج التليفزيونية والإذاعية على مدار اليوم، خاصة في أوقات فراغهم أو إجازاتهم الأسبوعية، ويحرص محبو السهر في فصل الشتاء على مشاهدة تلك البرامج بعد منتصف الليل.

وخلال السطور التالية تستعرض جريدة «الوطن» أبرز البرامج المذاعة بعد منتصف الليل.

صاحبة السعادة

يعرض برنامج صاحبة السعادة بشكل حصري عبر قناة DMC، ويبث البرنامج يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء، فيما تعاد الحلقات في يوم السبت في تمام الساعة الثانية عشر مساء.

أنغام

يعرض برنامج أنغام على قناة DMC يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء، بينما الإعادة تعرض يومي الخميس والجمعة أيضا في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

كما يعرض على قناة دبي يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات أي الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

معكم منى الشاذلي

ويُبث برنامج منى الشاذلي عبر شبكة قنوات CBC خلال سهرة الخميس والجمعة في تمام الساعة 9 مساء، ويعاد السبت والأحد الساعة 11 مساءً.

مفيش نوم

ويواصل الإذاعي حسام عصام تقديمه برنامجه «مفيش نوم»، على الراديو 9090 ضمن خريطة البرامج أيام الأربعاء والخميس من الساعة 12 إلى 2 صباحا.

كلام معلمين

الإعلامى أحمد يونس يقدم برنامجه المتميز «كلام معلمين»، عبر الراديو 9090، ويذاع يوم الجمعة من الساعة 12 إلى 2 صباحا، ويحظى بنسبة استماع كبيرة، لدى الجمهور.

في الميعاد

ويعرض برنامج «في الميعاد» عبر راديو «نغم إف إم» وتقدمه الإعلامية نيرة شريف يومي الثلاثاء والأربعاء في الساعة 12 بعد منتصف الليل.