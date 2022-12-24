تطوير المحاور الرئيسية وإزالة التعديات بحي شمال الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة جهود حي شمال في إزالة التعديات على خط التنظيم والأسوار المقامة بالمخالفة التي تسببت في غلق شارع قمر الدولة الواقع ضمن متفرعات شارع ترعة السواحل بشمال الجيزة، لتيسير الحركة المرورية وفتح الشارع أمام حركة المواطنين.

إزالة تعديات مقامة منذ عشرة سنوات بالطريق العام

وأشارت محافظة الجيزة في بيان لها، إلى إزالة تعديات مقامة منذ عشرة سنوات بالطريق العام تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وتلقت المحافظة شكاوى عديدة من المواطنين بشأنه.

واطلع محافظ الجيزة على جهود حي شمال الجيزة في الاستجابة لشكاوى المواطنين في شن حملات على مدار يومين لإزالة 280 حالة تعدً وإشغال الحواجز الحديدية الخاصة بحجز أماكن انتظار للسيارات بالطريق العام بشوارع ترعة السواحل والعامل الأول والوحدة والحرية ومحمد حجازي.

إزالة أي تعديات أو إشغالات على مدار الساعة

وواصل حي الدقي جهود إزالة أي تعديات أو إشغالات على مدار الساعة للمحافظة على الانضباط، وأشارت محافظة الجيزة إلى تنفيذ حي الدقي حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، وتحت غطاء أمني من شرطة المرافق وتم رفع كافة الإشغالات والتعديات من الباعة الجائلين و تجاوزات الأكشاك في شارع التحرير، وسليمان جوهر بهدف تيسير حركة المشاة والمرور والمحافظة على النظام في هذه المنطقة الحيوية.

كما تم ضبط 4 سيارات لمخالفة إلقاء مياه ملوثة في الطريق العام وتلف الأسفلت الناتج من غسيل السيارات وتم تحرير غرامات فورية للمخالفين.