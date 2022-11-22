موعد تقديم تظلمات وظائف شركة المياه والصرف الصحي في أسيوط والوادي الجديد

كشف قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن أنّه سيتلقى تظلمات المتقدمين لشغل وظيفة «حرفي» وفقا للمسابقة رقم 4 لعام 2021 لمحافظة أسيوط، يوميا حتى الأحد المقبل عدا الجمعة، بمقر القطاع في ديوان 2 بشارع جول جمال المتفرع من شارع الجمهورية خلف أبراج الوطنية، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، على أن يسدد صاحب الطلب 200 جنيه قيمة تقديم التظلم لضمان الجدية، على أن يتم رد المبلغ للمقبول تظلمه، وإضافة اسمه في كشف الاختبار.

تقديم التظلمات

وأوضح القطاع عبر حسابه على فيس بوك، أنّه يتم تقديم التظلمات على النموذج المعد لذلك بقطاع الموارد البشرية، باسم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، موضحا به سبب التظلم وعنوانه الذي يتم المراسلة عليه، وسيتم النظر في التظلمات المقدمة من غير المنطبق عليهم شروط المسابقة.

أسباب عدم قبول الطلبات

ولفت قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إلى أنّه يتم فحص الملفات المقدمة لإعلان المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق بـ وظيفة حرفي وفقا للمسابقة رقم 4 لعام 2021 لأسيوط، مع توضيح أسباب الرفض طبقا للشروط الموضحة بإعلان المسابقة، تطبيقا لمعايير الكفاءة في الاختيار، وضمان حسن سير العملية، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

رابط نتيجة المتقدمين للمسابقة

وأكد قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنّه يمكن للمتقدمين لشغل وظيفة حرفي، معرفة أسماء المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق من خلال الرابط التالي https://ascww.ascww.org/result_of_worker.