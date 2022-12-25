مصرع 3 أوكرانيين خلال عمليات نزع الألغام في «جيتومير»

لقى 3 عمال طوارئ أوكرانيين مصرعه خلال عمليات نزع الألغام في منطقة جيتومير بـ«خيرسون» شمال «شبه جزيرة القرم»، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفاة أحد العمال

وأشارت وكالة الأنباء الأوكرانية إلى مصرع سيرهي كوريني ودميترو كراسنوشوكوف في مكان الانفجار، بينما توفي أوليكسي سيش متأثرا بجروحه وهو في طريقه إلى المستشفى.

من جهته، قال عمدة دونيتسك، أليكسي كولمزين، عبر «تليجرام»، إنَّ فتاة من مواليد 2015 تعرضت للإصابة جراء قصف القوات الأوكرانية لـ«حي كييفسكي»، وسط الجمهورية الشعبية التي ضمتها «موسكو» في وقت سابق، إلى أراضي الاتحاد الروسي على إثر استفتاء بالإضافة إلى جمهورية «لوجانسك الشعبية» ومنطقتي «خيرسون» و«زابوريجيا».

مسؤول أوروبي: روسيا ترهب الأوكرانيين

فيما قال رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تيني كوكس، عبر «تويتر»، إنَّ «موسكو» ترهب الأوكرانيين حتى في عيد الميلاد.

وجاءت تغريدة المسؤول الأوروبي، تعليقًا على على قصف القوات الروسية لـ خيرسون، امس السبت.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنَّ الهجوم الروسي الذي استهدف وسط «خيرسون» كان قتلًا من أجل التخويف والمتعة، وفقًا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وفي سياق أزمة اللاجئين الأوكران في عدد من الدول بقارة أوروبا، قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إنَّ المواطنين في المملكة المتحدة المستضيفين لاجئين من أوكرانيا على خلفية برنامج «منازل لأوكرانيا» يتعرضون لضغوط شديدة بسبب الأزمة الاقتصادية، ما يدفعهم إلى السعي لاستعادة منازلهم، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.