محافظ قنا يناقش مقترحات الخطة الاستثمارية بنحو 632 مليون جنيه

ترأس اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024، الخاصة بالوحدات المحلية ومشروعات الحماية المدنية والمرور والمقدر لها 632 مليون جنيه.

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، والمهندس صالح محمود، مدير عام مديرية الطرق والنقل بقنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة، والعميد احمد صقر مدير ادارة المرور والعميد هاني الإتربي مدير الحماية المدنية ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.

استمع محافظ قنا خلال الاجتماع، لمقترحات المشروعات المقدمة من كل وحدة محلية والمشروعات المشتركة المقدمة من الحماية المدنية والمرور، ومشروع استكمال المنطقة الحرفية بالترامسة للتأكد من مطابقة كل مشروع مقدم للاحتياجات الفعلية والأولويات بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

وقال محافظ قنا، إنه سيتم توزيع المبلغ المقترح للخطة الاستثمارية للعام القادم، بواقع 60% للوحدات المحلية و40% للمشروعات المشتركة.

وأضاف الداودي، أن المحافظة أنهت كل الاستعدادات الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المقبل، بهدف سرعة طرح تلك المشروعات مع بداية العام المالي 2023/ 2024، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية استفادت من تجارب السنوات الماضية، في تحديد وضع تصورات ومقترحات المشروعات الخدمية وفقا للأولويات والاحتياجات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.